Rakúska OMV previedla eurá do Gazprombanky na platbu za plyn z Ruska

Viedeň 20. mája (TASR) - Rakúska energetická skupina OMV sa pripojila k ďalším európskym spoločnostiam, ktoré prevádzajú platby za ruský plyn v eurách do Gazprombanky. Koncern OMV to oznámil v piatok s tým, že neočakáva žiadne problémy s prevodom platby na ruble.



"Teraz sme uskutočnili platobný proces v súlade so sankciami, ktorý zaisťuje, že dodávky plynu môžu byť zaplatené včas," povedal hovorca OMV. "Prevodom sumy v eurách považujeme svoje platobné záväzky za splnené."



Moskva totiž žiada, aby jej firmy z tzv. nepriateľských krajín platili za dodávky plynu v rubľoch. Európski importéri a ich právnici sa odvtedy snažili nájsť spôsob, ako platiť za ruský plyn bez porušenia sankcií Európskej únie. Podľa Bruselu firmy musia platiť za ruský plyn v menách uvedených v existujúcich kontraktoch. Rusko im navrhlo, aby si otvorili účet v Gazprombanke, ktorá ich platby v eurách prevedie na ruble.



Rusko v apríli zastavilo dodávky plynu do Poľska a Bulharska, pretože odmietli zaplatiť v rubľoch.



Európska komisia tento týždeň oznámila členským štátom, že môžu naďalej nakupovať ruský plyn bez porušenia sankcií uvalených na Rusko po jeho invázii na Ukrajinu. Odporučila im však, aby si neotvárali bankový účet v rubľoch v Gazprombanke, ako to požadoval Kremeľ, ale vo svojich formálnych písomných pokynoch pre vlády bloku v tejto veci výslovne neuviedla, že by to bolo porušením sankcií.



Nemecká VNG ako prvá začiatkom tohto mesiaca uviedla, že prevedie eurá na účet v Gazprombanke na konverziu na ruble, aby si zabezpečila pokračovanie dodávok.



TASR o tom informuje na základe správy Reuters.