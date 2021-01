Rakúska opozícia žiada predĺženie daňových odkladov pre firmy

Viedeň 18. januára (TASR) - Daňové odklady v Rakúsku v dôsledku koronakrízy platia do konca marca. Vzhľadom na predĺženie lockdownu do 7. februára a pre hotely a gastronómiu až do marca žiada opozičná strana NEOS predĺženie daňového odkladu do júna. "Teraz je rýchlosť najdôležitejšia, pretože podnikatelia si musia byť istí, že napokon nezostanú bez pomoci," povedal hovorca pre ekonomiku Sepp Schellhorn.



Rakúske firmy dostali odklad pre povinnosť uhradiť daňové nedoplatky (daň zo zisku a z príjmu), tento odklad však platí len do konca marca. V tomto období sa nebudú vymáhať ani úroky a penále z omeškania. Predĺženie lockdownu a sprísnenie opatrení však podľa NEOS nesmú ekonomiku ešte viac zaťažiť. "Vláda musí splniť svoj sľub, že nepoškodí žiadnu zdravú spoločnosť," cituje Schellhorna agentúra APA.



Vláda pri ohlásení dlhšieho lockdownu predstavila novú podporu pre firmy vo forme takzvaného výpadkového bonusu. Ten môže dosiahnuť až 30 % tržieb porovnateľného obdobia, maximálne však 60.000 eur mesačne. Podpora nie je limitovaná žiadnym dátumom, platí "do konca krízy". Vláda zároveň predĺžila platnosť fondu štátnej podpory do konca júna.