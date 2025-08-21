< sekcia Ekonomika
Rakúska pošta vzhľadom na clá prudko obmedzí zasielanie balíkov do USA
V budúcnosti do USA mieni prepravovať len súkromné darčekové balíky v hodnote menej ako 100 eur a zásielky s dokumentmi.
Autor TASR
Viedeň 21. augusta (TASR) - Rakúska pošta začne čoskoro prijímať zásielky do Spojených štátov len vo veľmi obmedzenom rozsahu. Dôvodom sú nové colné predpisy USA. Od budúceho utorka (26. 8.) nebudú až do odvolania spracovávané žiadne zásielky tovaru, oznámila spoločnosť vo štvrtok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
K podobným opatreniam už v stredu (20. 8.) pristúpili poštové služby v Belgicku a Škandinávii. Na základe nariadenia amerického prezidenta Donalda Trumpa sa k 29. augustu rušia colné výnimky pre dovoz tovaru v hodnote do 800 dolárov (686,64 eura). Za každú položku sa tak bude platiť clo vo výške 80 až 200 USD. Colné pravidlá sa zmenili a zatiaľ nie sú k dispozícii dostatočné informácie o potrebných postupoch, oznámila rakúska pošta.
„Toto sprísnenie predstavuje pre všetky poštové spoločnosti na celom svete veľkú výzvu pri zasielaní tovaru do USA,“ uviedla spoločnosť. V budúcnosti do USA mieni prepravovať len súkromné darčekové balíky v hodnote menej ako 100 eur a zásielky s dokumentmi. Firemným zákazníkom zostáva ako alternatíva len drahšia expresná služba, ktorú poskytuje v spolupráci so spoločnosťou DHL.
V stredu belgická bpost, nórska Posten Bring a švédsko-dánska Postnord oznámili, že dočasne vo veľkej miere pozastavujú zasielanie tovaru do USA.
(1 EUR = 1,1651 USD)
