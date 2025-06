Rakúska predstaviteľka podporila obnovenie dovozu ruského plynu

Londýn 17. júna (TASR) - Európska únia by mala byť pripravená obnoviť dovoz ruského plynu, ak sa na Ukrajine dosiahne mier. V rozhovore pre denník Financial Times (FT) to uviedla štátna tajomníčka rakúskeho ministerstva energetiky Elisabeth Zehetnerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Brusel by si mal ponechať možnosť prehodnotiť situáciu týkajúcu sa možnosti dovozu ruského plynu po skončení konfliktu, povedala Zehetnerová. Rakúska predstaviteľka podľa FT takúto výzvu adresovala aj svojim partnerom z členských štátov EÚ na stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v pondelok (16. 6.) v Luxemburgu. Denník zdôraznil, že je to prvýkrát od roku 2022, čo členský štát EÚ okrem Maďarska a Slovenska otvorene prezentoval myšlienku obnovenia dovozu ruského plynu.