Rakúska priemyselná výroba sa medziročne aj medzimesačne zmenšila
Produkcia odvetvia v záverečnom mesiaci vlaňajška bola najnižšia od decembra 2024.
TASR
Viedeň 10. februára (TASR) - Priemyselná produkcia v Rakúsku v decembri medziročne klesla o 3,3 % po novembrovom oslabení, ktoré bolo podľa revidovaných údajov na úrovni 0,1 %. Produkcia odvetvia v záverečnom mesiaci vlaňajška bola najnižšia od decembra 2024. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
V decembri pokračoval pokles výroby v energetike krajiny, ktorá sa zmenšila o 9,9 % po novembrovom znížení o 8 %. Zároveň sa spomalilo tempo rastu výroby medziproduktov na 2,6 % z úrovne 4,6 % v predchádzajúcom mesiaci a zhoršilo sa aj tempo rastu výroby tovarov krátkodobej spotreby na 3 % z novembrových 6,1 %.
Zrýchlil sa však rast produkcie tovarov dlhodobej spotreby, ktorá sa zväčšila o 23,4 % po zvýšení o 4,4 % v novembri. Oslabovanie produkcie investičných tovarov sa zmiernilo. V decembri klesla o 1,1 % po zmenšení o 3,5 % v predošlom mesiaci.
Medzimesačne sa decembrová priemyselná výroba v Rakúsku podľa sezónne upravených údajov zmenšila o 2,4 %. Jej pokles sa tak prehĺbil po tom, ako sa v novembri oproti októbru podľa revidovaných údajov oslabila o 0,8 %.
