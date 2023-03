Rakúska RBI má údajne záujem o zvyšné aktíva Sberbank Europe

Viedeň 2. marca (TASR) - Rakúska banková skupina Raiffeisen Bank International (RBI) má údajne záujem o zvyšné aktíva spoločnosti Sberbank Europe, ktorá je dcérou ruskej Sberbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Sberbank Europe krátko po začiatku vojny na Ukrajine skrachovala a v súčasnosti sa nachádza v likvidácii. Podľa správy, ktorú priniesol týždenník Falter, by likvidovaná spoločnosť mohla mať hodnotu viac ako 300 miliónov eur. Samotná RBI sa k údajnej transakcii vyjadruje iba stroho.



"Národná banka ako príslušný sankčný orgán schválila začatie 'due diligence' (hĺbková previerka, pozn. TASR) s cieľom vyhodnotenia a prípravy možného nákupu akcií spoločnosti Sberbank Europe AG v likvidácii," uviedla RBI v odpovedi na otázku agentúry APA. Bližšie sa banka k procesu predaja nechcela vyjadrovať.



Podľa časopisu Falter RBI poverila audítorskú spoločnosť PwC a právnu firmu Baker McKenzie, aby vykonali due diligence previerku súvisiacu s možným prevzatím zostávajúcich aktív Sberbank Europe.



Predávajúcim zostatku Sberbank Europe v likvidácii by sa v každom prípade stala ruská štátna materská spoločnosť, fakticky teda ruský štát. Vzhľadom na platné sankcie by prípadný výnos z predaja nemohol smerovať priamo do Ruska, pričom by mohol byť uložený na viazaný účet.



"Kremeľ by tak mal v zahraničí miliónové aktíva, ku ktorým by nemal prístup," komentuje časopis Falter.