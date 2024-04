Rakúska RHI Magnesita kupuje amerického výrobcu oxidu hlinitého Resco

Viedeň 1. apríla (TASR) - Výrobca ohňovzdorných materiálov, spoločnosť RHI Magnesita so sídlom vo Viedni, plánuje kúpiť Resco Group, amerického výrobcu oxidu hlinitého a žiaruvzdorných materiálov za 430 miliónov USD (397,74 milióna eur). Oznámili to v pondelok obe firmy. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



RHI Magnesita vo vyhlásení uviedla, že akvizícia podporí pokračovanie jej rastu v oblasti žiaruvzdorných materiálov na báze oxidu hlinitého a zákazníkom v USA poskytne vylepšený sortiment produktov. Akvizícia je tiež v súlade so stratégiou lokálnej produkcie, skráti dodávateľské reťazce, zlepší rýchlosť reakcie a zvýši bezpečnosť dodávok, skonštatoval generálny riaditeľ RHI Magnesita Stefan Borgas.



Očakáva sa, že RHI Magnesita zaplatí za akvizíciu v hotovosti približne 324 miliónov USD, s horným stropom približne 342 miliónov USD, ak sa dokončenie predĺži o 18 mesiacov po podpise, uviedla spoločnosť. Bude financovaná z existujúcej likvidity RHI Magnesita a nového nástroja vo výške 200 miliónov eur.



Americká spoločnosť Resco zaznamenala v roku 2023 neauditované príjmy vo výške 252 miliónov USD a zisk pred zdanením 20 miliónov USD, dodala RHI Magnesita.



Po reštrukturalizácii kombinovaného dodávateľského reťazca sa vytvoria synergie. Odhaduje sa, že proces bude trvať približne dva roky a vytvorí jednorazové náklady vo výške 60 miliónov eur vrátane reštrukturalizácie v závodoch mimo USA, uviedla spoločnosť.



Akvizícia podlieha obvyklým podmienkam, vrátane schválenia kontrolnými orgánmi. Predpokladá sa, že bude dokončená v druhej polovici tohto roka.



Zlúčená spoločnosť bude mať 15 závodov v Spojených štátoch, Kanade a Mexiku, uviedla spoločnosť Resco vo vyhlásení.



Vlastníkom Resco je Balmoral Funds, kalifornská súkromná investičná spoločnosť, ktorá spravuje aktíva v hodnote približne 1,5 miliardy USD.