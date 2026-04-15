Rakúska rozpočtová rada vyzýva vládu na dodatočné úspory
Rakúska vláda musí v budúcom roku ušetriť podstatne viac, ako si naplánovala.
Autor TASR
Viedeň 15. apríla (TASR) - Rakúska vláda musí v budúcom roku ušetriť podstatne viac, ako si naplánovala. Na stlačenie rozpočtového deficitu na úroveň 3,5 % hrubého domáceho produktu (HDP) sú v roku 2027 potrebné dodatočné konsolidačné opatrenia v objeme 4,4 miliardy eur, oznámila v stredu rozpočtová rada rakúskej vlády. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Rozpočtová rada očakáva v tomto roku deficit vo výške 4 % a v roku 2027 na úrovni 4,1 %. Do roku 2028 tak bude potrebná ďalšia konsolidácia, aby bolo možné ukončiť procedúru nadmerného deficitu, ktorú vedie EÚ voči Rakúsku. Minister financií Markus Marterbauer si stanovil na roky 2027 a 2028 cieľ ušetriť približne dve miliardy eur. Plánované úspory sa však týkajú iba rozpočtu centrálnej vlády, zatiaľ čo rozpočtová rada prihliada aj na hospodárenie spolkových krajín, samospráv a fondov sociálneho zabezpečenia.
Rada upozornila, že pretrvávajúce vysoké rozpočtové deficity vedú k ďalšiemu nárastu pomeru verejného dlhu k HDP. Podľa jej odhadov dlh do roku 2027 vzrastie na 85 % HDP a priblíži sa k historickému maximu 85,6 % zaznamenanému v roku 2015.
Obchod medzi Nemeckom a Rakúskom sa po dvoch rokoch poklesu zotavil
o dvoch rokoch poklesu sa obchodné vzťahy medzi Nemeckom a Rakúskom v minulom roku zotavili. Objem vzájomného obchodu vzrástol o 4,1 % na 134,1 miliardy eur, oznámila v stredu Nemecká obchodná komora (DHK) v Rakúsku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Hospodárske vzťahy sú stabilné a údaje o zahraničnom obchode v poslednom čase poukazujú na mierne oživenie,“ uviedol Hans Dieter Pötsch, prezident DHK v Rakúsku. Nemecký vývoz do Rakúska sa vlani zvýšil o 4,5 % na takmer 80 miliárd eur, zatiaľ čo dovoz z Rakúska do Nemecka vzrástol o 4,7 % na 54,1 miliardy eur. Prostredie v medzinárodnom obchode sa zásadne zmenilo, povedal Pötsch s odkazom na klesajúce čísla vývozu do USA a Číny, ako aj na geopolitické napätie. „Svetová ekonomika už nie je taká stabilná, ako sme ju dlho poznali,“ uzavrel predstaviteľ nemeckej obchodnej komory.
