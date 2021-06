Rakúska rozvojová banka chce dosiahnuť klimaticky neutrálne portfólio

Viedeň 30. júna (TASR) - Rozvojová banka Rakúska (OeEB) chce do roka 2023 investovať v priemere 40 % prostriedkov do klimaticky relevantných projektov a najneskôr v roku 2050 chce dosiahnuť klimaticky neutrálne portfólio investícií.



Ochrana klímy je podľa stredajšieho vyhlásenia banky pevne ukotvená v jej stratégii, v rámci ktorej bude investovať do obnoviteľných zdrojov energie a efektívneho využívania energií. Jedným z jej cieľov je aj tzv. zelená obnova po pandémii.



OeEB je od roka 2008 rozvojovou bankou Rakúska a je v 100-percentnom vlastníctve Kontrolnej banky Rakúska (OeKB). Ako informuje agentúra APA, OeEB ako špecializovaná inštitúcia financuje ekonomicky zmysluplné súkromné investičné projekty v rozvojových a rozvíjajúcich sa krajinách.