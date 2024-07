Rakúska skupina plánuje investície do solárnej a veternej energie

Viedeň 31. júla (TASR) - Rakúska energetická skupina OMV chce investovať do rozšírenia solárnej a veternej energie v juhovýchodnej Európe. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Krajiny ako Rumunsko, Srbsko, Bulharsko a Maďarsko majú veľký potenciál pre tieto obnoviteľné energie, povedal v stredu generálny riaditeľ OMV Alfred Stern.



Rumunská dcéra OMV Petrom už má silnú pozíciu na trhu s elektrinou v Rumunsku.



Rozvoj plynového poľa Neptun Deep v Čiernom mori spoločnosťou OMV Petrom postupuje podľa plánu, uviedol Stern. Očakáva sa, že Rumunsko sa v roku 2027 stane najväčším producentom zemného plynu v Európskej únii.



V prvej polovici 2024 klesli tržby čiastočne štátom vlastnenej skupiny OMV o 16 % na 16,8 miliardy eur. Čistý zisk sa však v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšil o 33 % na 1,2 miliardy eur.



OMV prijala všetky opatrenia, aby zabezpečila, že strata plynu z Ruska už nebude mať vplyv na bezpečnosť dodávok pre zákazníkov.



Spoločnosť má v Rakúsku podiel na trhu s plynom vo výške 30 %. Krajina doteraz pokračovala v nákupe veľkého množstva plynu z Ruska. Ak Ukrajina nepredĺži zmluvu o tranzite plynu, tento zdroj by mohol do konca roka vyschnúť.