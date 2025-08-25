< sekcia Ekonomika
Rakúska skupina VIG prevezme moldavskú poisťovňu Moldasig
Prevzatím spoločnosti Moldasig sa VIG podľa vlastných údajov stane lídrom na trhu s podielom približne 30 %.
Autor TASR
Viedeň 25. augusta (TASR) - Rakúska poisťovacia skupina Vienna Insurance Group (VIG) získala v Moldavsku vo verejnej aukcii 80 % akcií poisťovne Moldasig. Prevod akcií sa zavŕši v najbližších dňoch, oznámila spoločnosť v pondelok s tým, že transakciu nahlási moldavskému úradu pre ochranu hospodárskej súťaže. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Plán prevziať spoločnosť Moldasig od moldavského štátu VIG oznámila v máji. Rakúska skupina je na moldavskom trhu zastúpená od roku 2014 prostredníctvom poisťovne Donaris, ktorá má v súčasnosti viac ako 120.000 zákazníkov. Prevzatím spoločnosti Moldasig sa VIG podľa vlastných údajov stane lídrom na trhu s podielom približne 30 %.
„Touto investíciou vyjadrujeme naše silné angažovanie sa v Moldavsku. Naším cieľom je oživiť miestnu ekonomiku prostredníctvom ďalšieho rozvoja poistného trhu. Veríme v proces pristúpenia Moldavska k Európskej únii a využijeme naše expertné znalosti na posilnenie stability v oblasti zabezpečenia rizík v prospech obyvateľov Moldavska,“ uviedol v tlačovej správe zástupca generálneho riaditeľa VIG Peter Höfinger.
Plán prevziať spoločnosť Moldasig od moldavského štátu VIG oznámila v máji. Rakúska skupina je na moldavskom trhu zastúpená od roku 2014 prostredníctvom poisťovne Donaris, ktorá má v súčasnosti viac ako 120.000 zákazníkov. Prevzatím spoločnosti Moldasig sa VIG podľa vlastných údajov stane lídrom na trhu s podielom približne 30 %.
„Touto investíciou vyjadrujeme naše silné angažovanie sa v Moldavsku. Naším cieľom je oživiť miestnu ekonomiku prostredníctvom ďalšieho rozvoja poistného trhu. Veríme v proces pristúpenia Moldavska k Európskej únii a využijeme naše expertné znalosti na posilnenie stability v oblasti zabezpečenia rizík v prospech obyvateľov Moldavska,“ uviedol v tlačovej správe zástupca generálneho riaditeľa VIG Peter Höfinger.