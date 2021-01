Rakúska sociálna a zdravotná poisťovňa začínajú vymáhať odvody

Viedeň 28. januára (TASR) - Rakúska sociálna poisťovňa pre samostatne zárobkovo činné osoby (SVS - Sozialversicherung der Selbstständigen) a zdravotná poisťovňa Österreichische Gesundheitskasse (ÖGK) v posledných dňoch začínajú vymáhať odložené odvody. SVS pritom pohrozila úrokmi z omeškania 3,38 %, ak klient nezaplatí do konca marca.



"V podmienkach nulových a záporných úrokov to pôsobí ako úžera," cituje agentúra APA vyjadrenie prezidentky Rakúskeho združenia hoteliérov (ÖHV) Michaely Reittererovej. Marcová platba je však takmer nemožná pre firmy, ktoré sú stále zatvorené a ich návrat do normálnej prevádzky je v nedohľadne. "Keby som svojim klientom zaúčtovala prirážku 3,38 % za neuhradené platby, mala by som na krku Komoru práce," povedala pre rakúsky denník Kurier. Z tohto dôvodu šéfka združenia žiada predĺženie lehôt.



ÖGK poukazuje na to, že aj po marci je možné dohodnúť splátkový kalendár a úroky z omeškania na úrovni 3,38 % sa budú účtovať až po júli 2021. Dovtedy by boli iba 1,38 %. Zdravotná poisťovňa od začiatku pandémie dohodla 7200 splátkových kalendárov, no dostala vyše 58.000 žiadostí o odklad. ÖGK registruje nezaplatené odvody vo výške 1,2 miliardy eur, z čoho 600 miliónov eur priamo súvisí s koronakrízou. SVS eviduje nedoplatky v celkovej výške zhruba 167 miliónov eur.



Okrem vymáhania odložených odvodov do sociálnej poisťovne sa koncom januára končia aj odklady splátok bankových úverov. Finančné inštitúcie však prisľúbili, že sa klientom budú snažiť nájsť individuálne prijateľné riešenia.