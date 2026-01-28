< sekcia Ekonomika
Rakúska vláda by mala schváliť zoznam potravín so zníženou DPH
Okrem chleba, vajec, masla a mlieka budú zníženej sadzbe DPH vo výške 4,9 % pravdepodobne podliehať aj rôzne domáce druhy ovocia a zeleniny.
Autor TASR
Viedeň 28. Januára (TASR) - Vládna koalícia v Rakúsku by mala v stredu schváliť finálny zoznam potravín, na ktoré sa bude vzťahovať zvýhodnená sadzba dane z pridanej hodnoty (DPH). TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Podľa informácií agentúry APA sa v porovnaní s produktovou ponukou, ktorú predložili v polovici januára vicekancelár Andreas Babler a minister financií Markus Marterbauer (obaja nominanti Sociálnodemokratickej strany Rakúska, SPÖ), na zasadnutí Ministerskej rady zmenia len drobné detaily. To znamená, že okrem chleba, vajec, masla a mlieka budú zníženej sadzbe DPH vo výške 4,9 % pravdepodobne podliehať aj rôzne domáce druhy ovocia a zeleniny, ako sú paradajky, uhorky, hrach a mrkva, jablká a hrušky, a tiež cestoviny a ryža. V súčasnosti sa na tieto produkty uplatňuje 10-percentná sadzba.
Zníženie DPH vyplýva z rozhodnutia prijatého na zasadnutí vlády v polovici januára. O niekoľko dní neskôr ministerstvo financií zverejnilo príslušný zoznam výrobkov s tým, že dodatočná záťaž pre verejné financie neprekročí stanovený limit vo výške 400 miliónov eur ročne. Koaliční partneri z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a liberálnej strany NEOS následne vyzvali na ďalšiu diskusiu. Zvažovali napríklad, či by sa medzi základné potraviny nemalo zaradiť aj mäso. Podľa informácií agentúry APA sa do zoznamu nakoniec zapracovali len drobné zmeny.
