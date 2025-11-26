< sekcia Ekonomika
Rakúska vláda chce získať z podielov vo firmách približne 500 mil. eur
Rakúsky štát vlastní podiely vo viacerých veľkých rakúskych spoločnostiach.
Autor TASR
Viedeň 26. novembra (TASR) - Rakúska vláda plánuje použiť zhruba 500 miliónov eur na zníženie nákladov obyvateľov na elektrickú energiu, pričom financie chce získať z podielov štátu vo firmách. Uviedol to v stredu rakúsky kancelár Christian Stocker. Informovala o tom agentúra Reuters.
Rakúsky štát vlastní podiely vo viacerých veľkých rakúskych spoločnostiach. Sú medzi nimi aj na burze kótované firmy, ako ropný koncern OMV, energetická spoločnosť Verbund, ďalej Austrian Post či telekomunikačná firma A1 Telekom Austria, ktorá je dcérskou spoločnosťou mexického telekomunikačného konglomerátu América Móvil miliardára Carlosa Slima.
„Z týchto podielov by sme mohli získať zhruba 500 miliónov eur,“ povedal Stocker na tlačovej konferencii po tom, ako sa do úradu vrátil po operácii chrbta. Prekvapujúce oznámenie vyvolalo otázky medzi novinármi, akým spôsobom vláda plánuje tieto peniaze získať. Kancelár sa však k podrobnostiam odmietol vyjadriť.
Povedal iba, že výdavky štátu budú rozpočtovo neutrálne, čo znamená, že by nemali zvýšiť rozpočtový deficit. Podľa údajov rakúskej tlače z polovice novembra Rakúsko smeruje tento rok k vyššiemu rozpočtovému deficitu, než sa pôvodne očakávalo. Schodok pravdepodobne dosiahne 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom pôvodne sa plánoval deficit na úrovni 4,5 % HDP.
Rakúsky štát vlastní podiely vo viacerých veľkých rakúskych spoločnostiach. Sú medzi nimi aj na burze kótované firmy, ako ropný koncern OMV, energetická spoločnosť Verbund, ďalej Austrian Post či telekomunikačná firma A1 Telekom Austria, ktorá je dcérskou spoločnosťou mexického telekomunikačného konglomerátu América Móvil miliardára Carlosa Slima.
„Z týchto podielov by sme mohli získať zhruba 500 miliónov eur,“ povedal Stocker na tlačovej konferencii po tom, ako sa do úradu vrátil po operácii chrbta. Prekvapujúce oznámenie vyvolalo otázky medzi novinármi, akým spôsobom vláda plánuje tieto peniaze získať. Kancelár sa však k podrobnostiam odmietol vyjadriť.
Povedal iba, že výdavky štátu budú rozpočtovo neutrálne, čo znamená, že by nemali zvýšiť rozpočtový deficit. Podľa údajov rakúskej tlače z polovice novembra Rakúsko smeruje tento rok k vyššiemu rozpočtovému deficitu, než sa pôvodne očakávalo. Schodok pravdepodobne dosiahne 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP), pričom pôvodne sa plánoval deficit na úrovni 4,5 % HDP.