Rakúska vláda plánuje ušetriť vo verejnej správe 540 miliónov eur
Počet zamestnancov vo všeobecnej verejnej správe by sa mal v roku 2029 znížiť o približne 6 %, najmä prostredníctvom neobsadzovania pozícií uvoľnených po odchodoch do dôchodku.
Autor TASR
Viedeň 14. decembra (TASR) - Rakúska vláda si predsavzala ušetriť do roku 2030 vo verejnej správe celkovo 540 miliónov eur, pričom 20 % z tejto sumy by malo smerovať do digitalizácie. Uviedol to v sobotu (13. 12.) štátny tajomník úradu kancelára Alexander Pröll. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Počet zamestnancov vo všeobecnej verejnej správe by sa mal v roku 2029 znížiť o približne 6 %, najmä prostredníctvom neobsadzovania pozícií uvoľnených po odchodoch do dôchodku. Celkovo by tak malo zaniknúť približne 2600 pracovných miest na úplný úväzok, napísali denník Presse a Kronen Zeitung. Vláda očakáva kumulatívne úspory vo výške približne 540 miliónov eur do roku 2030, po ktorých budú nasledovať ročné úspory vo výške približne 250 miliónov eur. Do roku 2030 plánuje vláda vo Viedni investovať do digitalizácie 108 miliónov eur.
