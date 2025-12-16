< sekcia Ekonomika
Rakúska vláda plánuje vytvoriť stimuly pre pracujúcich dôchodcov
Pôvodne sa počítalo so zavedením plošnej dane vo výške 25 % na dodatočné príjmy seniorov už od januára budúceho roka.
Autor TASR
Viedeň 16. decembra (TASR) - Rakúska vláda plánuje vytvoriť stimuly pre pracujúcich dôchodcov. Finálnu podporu opatrení by mal predstaviť kancelár Christian Stocker a lídri koaličných strán v stredu (17. 12.) po zasadnutí vládneho kabinetu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA, podľa ktorej sa o podrobnostiach plánu naďalej rokuje.
Pôvodne sa počítalo so zavedením plošnej dane vo výške 25 % na dodatočné príjmy seniorov už od januára budúceho roka. Tento plán je podľa APA pravdepodobne minulosťou a nahradiť by ho mala fixná nezdaniteľná suma. Združenie dôchodcov blízke Stockerovej Rakúskej ľudovej strane (ÖVP) pôvodne požadovalo čiastku 2000 eur mesačne, zatiaľ čo koaliční sociálni demokrati (SPÖ) navrhovali oslobodiť od daní dodatočné príjmy vo výške 500 až 1000 eur.
SPÖ presadzuje aj rozšírenie systému stimulov pre firmy, aby zamestnávali viac ľudí vo veku 60 rokov a viac. Tretí koaličný partner, liberálna strana NEOS, sa zase prihovára za liberalizáciu pri financovaní druhého piliera dôchodkového poistenia.
Pôvodne sa počítalo so zavedením plošnej dane vo výške 25 % na dodatočné príjmy seniorov už od januára budúceho roka. Tento plán je podľa APA pravdepodobne minulosťou a nahradiť by ho mala fixná nezdaniteľná suma. Združenie dôchodcov blízke Stockerovej Rakúskej ľudovej strane (ÖVP) pôvodne požadovalo čiastku 2000 eur mesačne, zatiaľ čo koaliční sociálni demokrati (SPÖ) navrhovali oslobodiť od daní dodatočné príjmy vo výške 500 až 1000 eur.
SPÖ presadzuje aj rozšírenie systému stimulov pre firmy, aby zamestnávali viac ľudí vo veku 60 rokov a viac. Tretí koaličný partner, liberálna strana NEOS, sa zase prihovára za liberalizáciu pri financovaní druhého piliera dôchodkového poistenia.