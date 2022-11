Rakúska vláda plánuje zdaniť mimoriadne zisky energetických firiem

Viedeň 18. novembra (TASR) - Rakúska vláda oznámila v piatok plány na zavedenie dane z nadmerných ziskov energetických firiem, pričom pri ropných a plynárenských podnikoch by daň mohla dosahovať 40 %. Pre firmy, ktoré investujú do obnoviteľných zdrojov, by sa mohla o necelú štvrtinu znížiť. Informovala o tom agentúra Reuters.



Ako vláda uviedla, energopodniky ťažia zo súčasných vysokých cien energií a je potrebné, aby sa tieto mimoriadne príjmy, pod ktoré sa veľkou mierou podpísala vojna na Ukrajine, spravodlivo rozdelili v spoločnosti. "Je to v skutočnosti vojnová dividenda," označil nadmerné zisky energetických podnikov rakúsky vicekancelár Werner Kogler zo Strany zelených počas prezentácie plánu, od ktorého si Rakúsko sľubuje získanie 2 miliárd až 4 miliárd eur.



Rakúsko tak začne realizovať dohodu uzatvorenú v rámci štátov Európskej únie o zdanení nadmerných ziskov energetických firiem. Dohoda v rámci EÚ počíta s tým, že daň bude dosahovať minimálne 33 %.



Ako uviedlo rakúske ministerstvo financií, 40-percentná daň bude platiť pre ropné a plynárenské spoločnosti, pričom sa bude uplatňovať na zisky, ktoré sú 20 % nad priemerom z predchádzajúcich štyroch rokov. Avšak tie firmy, ktoré investujú do obnoviteľných zdrojov, si daň môžu znížiť na 33 %. Platiť bude retroaktívne od 1. júla tohto roka do konca roka 2023.



Vláda okrem toho zverejnila samostatný model pre producentov elektrickej energie. Tu stanovila cenový strop na 140 eur za megawatthodinu (MWh) a pre tie spoločnosti, ktoré investujú do obnoviteľných zdrojov, na 180 eur/MWh. Aj tento systém bude platiť do konca roka 2023, pričom do platnosti vstúpi od 1. decembra tohto roka.