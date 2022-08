Rakúska vláda poskytne Wien Energie úverovú linku vo výške 2 mld. eur

Viedeň 31. augusta (TASR) - Rakúska vláda poskytne spoločnosti Wien Energie úverovú linku vo výške 2 miliárd eur. Týmto spôsobom sa snaží pomôcť najväčšiemu domácemu regionálnemu poskytovateľovi energií, ktorý sa dostal do finančných problémov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Spoločnosť Wien Energie, ktorá má 2 milióny zákazníkov, patrí mestu Viedeň. Príčinou jej rozsiahlych finančných problémov sú turbulencie na trhoch s elektrinou a plynom spôsobené ruskou vojnou proti Ukrajine.



Rakúsky kancelár Karl Nehammer v stredu uviedol, že Viedeň a spolková vláda podpísali dohodu o úvere. Viedeň by pôžičku mala vrátiť do budúceho apríla.