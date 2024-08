Rakúska vláda schválila plán zníženia emisií do roku 2030

Viedeň 20. augusta (TASR) - Koalícia Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) a strany Zelených schválila plán na zníženie emisií skleníkových plynov do roku 2030 o polovicu v porovnaní s rokom 2005. Rakúsko tak môže splniť ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti ochrany klímy, oznámila v utorok ministerka pre ochranu klímy Leonore Gewesslerová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Medzi plánované opatrenia patria vysoké dotácie na výmenu vykurovacích systémov, masívne rozšírenie výroby vodíka a zrušenie dotácií, ktoré poškodzujú klímu, ako napríklad daňové zvýhodnenie firemných áut. Mohlo by sa tiež zrušiť zvýhodnenie nafty, pričom daň z minerálnych olejov na naftu je v Rakúsku približne o 8,5 centa na liter nižšia ako na benzín.



Plán je záväzný aj pre budúcu vládu, povedala Gewesslerová s odkazom na parlamentné voľby, ktoré sa v krajine uskutočnia koncom septembra. "V tomto prípade platí veľmi pevný, veľmi jasný a tiež veľmi prísny európsky režim," dodala ministerka zo strany Zelených, pričom upozornila na hrozbu pokút zo strany Európskej komisie (EK), ak sa klimatické ciele nesplnia.



Rakúsko teraz predloží svoj národný energetický a klimatický plán do Bruselu. Klimatické ciele EÚ predpokladajú okrem zníženia škodlivých emisií aj zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov na 57 % hrubej konečnej spotreby energií v členských štátoch.