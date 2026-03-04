< sekcia Ekonomika
Rakúska vláda schválila reformu poskytovania dotácií
Priame dotácie na úrovni centrálnej vlády v roku 2024 dosiahli celkovo 12,6 miliardy eur.
Autor TASR
Viedeň 4. marca (TASR) - Rakúska vláda sa v stredu dohodla na reforme systému poskytovania dotácií. Cieľom je ušetriť do roku 2029 približne 1,95 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Priame dotácie na úrovni centrálnej vlády v roku 2024 dosiahli celkovo 12,6 miliardy eur. V tomto roku by mali podľa odhadov dosiahnuť 10,1 miliardy eur. Po novom majú byť všetky dotácie časovo ohraničené a pokračovať by mohli až po vyhodnotení ich účinnosti.
Pracovná skupina povolaná vládou vypočítala, že po očistení o tzv. „neovplyvniteľné“ dotácie, napríklad príspevky financované z fondov EÚ alebo z plánu obnovy a odolnosti, zostáva ovplyvniteľný objem vo výške 7,7 miliardy eur. Vychádzajúc z tejto sumy sa má v budúcom roku ušetriť 3,2 %, v roku 2028 5,8 % a v roku 2029 8,4 %. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje každý rezort, uviedlo ministerstvo financií v tlačovej správe.
