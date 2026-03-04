Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. marec 2026Meniny má Kazimír
< sekcia Ekonomika

Rakúska vláda schválila reformu poskytovania dotácií

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Priame dotácie na úrovni centrálnej vlády v roku 2024 dosiahli celkovo 12,6 miliardy eur.

Autor TASR
Viedeň 4. marca (TASR) - Rakúska vláda sa v stredu dohodla na reforme systému poskytovania dotácií. Cieľom je ušetriť do roku 2029 približne 1,95 miliardy eur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Priame dotácie na úrovni centrálnej vlády v roku 2024 dosiahli celkovo 12,6 miliardy eur. V tomto roku by mali podľa odhadov dosiahnuť 10,1 miliardy eur. Po novom majú byť všetky dotácie časovo ohraničené a pokračovať by mohli až po vyhodnotení ich účinnosti.

Pracovná skupina povolaná vládou vypočítala, že po očistení o tzv. „neovplyvniteľné“ dotácie, napríklad príspevky financované z fondov EÚ alebo z plánu obnovy a odolnosti, zostáva ovplyvniteľný objem vo výške 7,7 miliardy eur. Vychádzajúc z tejto sumy sa má v budúcom roku ušetriť 3,2 %, v roku 2028 5,8 % a v roku 2029 8,4 %. K dosiahnutiu tohto cieľa prispeje každý rezort, uviedlo ministerstvo financií v tlačovej správe.
.

Neprehliadnite

Program Slovenska na ZPH v Miláne a Cortine d'Ampezzo deň po dni

Premiér: Pozastavený zákon o transformácii ÚOO zrušíme

Rezort zahraničia: Situácia môže ovplyvniť návrat cestujúcich z Ázie

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Jar je konečne tu, čo nám prinesie?