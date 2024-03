Rakúska vláda schválila rozšírenie plynovodu medzi Rakúskom a Nemeckom

Viedeň 6. marca (TASR) - Rakúska vláda v stredu schválila už skôr avizované rozšírenie plynovodu medzi Nemeckom a Rakúskom. Cieľom je zabezpečiť dodávky energie a znížiť závislosť od ruského plynu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Rakúsko by malo byť nezávislejšie a odolnejšie voči krízam, povedal kancelár Karl Nehammer. V záujme posilnenia diverzifikácie plynu a nezávislosti od ruského zemného plynu je potrebné zvýšiť prepravnú kapacitu z Nemecka do Rakúska, uviedla vláda v tlačovej správe.



Posilnenie nezávislosti sa dá dosiahnuť len rozšírením infraštruktúry a na tento účel sa má teraz vybudovať druhý plynovod do Nemecka. Cieľom je podľa vlády zabezpečiť pre Rakúsko viac dodávok skvapalneného zemného plynu (LNG) a nórskeho plynu. Projekt zahŕňa 40 kilometrov dlhý plynovod.