Rakúska vláda tvrdo kritizuje cenovú politiku obchodných reťazcov

Salzburg 19. septembra (TASR) - Rakúska ministerka pôdohospodárstva Elisabeth Köstingerová tvrdo kritizuje veľké obchodné reťazce Billa, Spar a Hofer. Podľa nej nemajú výrobcovia a dodávatelia proti nákupcom reťazcov žiadnu šancu. "Sčasti ide o vydieračské okolnosti. Kto sa bráni, je vyškrtnutý. To nie je čestná hospodárska súťaž, to sú nečestné praktiky," cituje agentúra APA vyjadrenie ministerky pre časopis Profil.



V prvom rade Köstingerová kritizuje nepomer medzi výrobnými a predajnými cenami. "Ak rastú ceny pre spotrebiteľov, obchod túto maržu nezdieľa s roľníkmi. Ak spotrebitelia platia menej, náklady nenesie obchod, ale výrobca dostane menej."



Obchodníci podľa ministerky klamú spotrebiteľov: "Cenová vojna sa koná každý deň pri regáloch. Obchod láka zákazníkov lacnými vajcami alebo lacným mliekom. To, o čo reťazce prídu, získajú na vyšších cenách ostatných produktov."



Prezident združenia roľníkov Georg Strasser potvrdil postoj ministerky. "Obchodné reťazce majú odstrašujúcu trhovú silu. Tým aj ony zodpovedajú za štrukturálne zmeny v pôdohospodárstve. Denne navždy zatvára brány zhruba 10 podnikov." Priveľká sila predajcov v oblasti obchodu s potravinami sa prejavuje aj tým, že žiadny z výrobcov si netrúfne poukázať na očividné prešľapy, keďže majú strach z vyškrtnutia zo zoznamu dodávateľov. Strasser preto požaduje zákonnú ochranu malých výrobcov pred nečestnými obchodnými praktikami.