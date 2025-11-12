< sekcia Ekonomika
Rakúska vláda zatiaľ nevie odhadnúť, akú úroveň dosiahne deficit
Rakúske médiá začiatkom tohto týždňa informovali, že krajina smeruje v tomto roku k rozpočtovému schodku na úrovni 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto pôvodne plánovaných 4,5 %.
Autor TASR
Viedeň 12. novembra (TASR) - Rakúska vláda zatiaľ nedokáže odhadnúť, do akej miery vzrastie deficit verejných financií v dôsledku zvýšeného dlhu samospráv. Štátna tajomníčka ministerstva financií Barbara Eibinger-Miedlová v stredu uviedla, že rezort potrebuje od spolkových krajín podrobnejšie informácie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Predstaviteľka ministerstva financií nevylúčila, že bude potrebný ďalší úsporný balík. O konkrétnych opatreniach plánuje rokovať so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv. Cieľom je dohodnúť sa, ako bude v nasledujúcich rokoch pokračovať rozpočtová konsolidácia a aký príspevok poskytnú jednotlivé úrovne verejnej správy, priblížila Eibinger-Miedlová.
Potrebné bude aj urýchliť presun údajov medzi spolkovými krajinami a ministerstvom financií, aby sa predišlo prekvapeniam ako v minulom roku, dodala. Zatiaľ čo spolkové krajiny predkladajú rozpočtové údaje každý mesiac, obce vrátane metropoly Viedeň tak robia na štvrťročnej báze, uviedla agentúra APA.
Rakúske médiá začiatkom tohto týždňa informovali, že krajina smeruje v tomto roku k rozpočtovému schodku na úrovni 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto pôvodne plánovaných 4,5 %. Dôvodom majú byť vyššie nové dlhy spolkových krajín a samospráv. Ministerstvo financií vo Viedni nové čísla priamo nepotvrdilo. Uviedlo len, že spolkové krajiny mu poskytli aktualizované informácie týkajúce sa ich rozpočtov. Tieto údaje teraz vláda vyhodnocuje a diskutuje sa o ďalších krokoch, uviedlo ministerstvo.
Predstaviteľka ministerstva financií nevylúčila, že bude potrebný ďalší úsporný balík. O konkrétnych opatreniach plánuje rokovať so zástupcami regionálnych a miestnych samospráv. Cieľom je dohodnúť sa, ako bude v nasledujúcich rokoch pokračovať rozpočtová konsolidácia a aký príspevok poskytnú jednotlivé úrovne verejnej správy, priblížila Eibinger-Miedlová.
Potrebné bude aj urýchliť presun údajov medzi spolkovými krajinami a ministerstvom financií, aby sa predišlo prekvapeniam ako v minulom roku, dodala. Zatiaľ čo spolkové krajiny predkladajú rozpočtové údaje každý mesiac, obce vrátane metropoly Viedeň tak robia na štvrťročnej báze, uviedla agentúra APA.
Rakúske médiá začiatkom tohto týždňa informovali, že krajina smeruje v tomto roku k rozpočtovému schodku na úrovni 4,9 % hrubého domáceho produktu (HDP) namiesto pôvodne plánovaných 4,5 %. Dôvodom majú byť vyššie nové dlhy spolkových krajín a samospráv. Ministerstvo financií vo Viedni nové čísla priamo nepotvrdilo. Uviedlo len, že spolkové krajiny mu poskytli aktualizované informácie týkajúce sa ich rozpočtov. Tieto údaje teraz vláda vyhodnocuje a diskutuje sa o ďalších krokoch, uviedlo ministerstvo.