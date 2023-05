Rakúska vláda zvažuje zníženie alebo zrušenie dotácií cien elektriny

Viedeň 26. mája (TASR) - Rakúska vláda zvažuje obmedzenie alebo postupné zrušenie dotácií na ceny elektriny. Minister financií Magnus Brunner na piatkovej tlačovej konferencii neprezentoval jednoznačné stanovisko. Uviedol iba, že jeho ministerstvo sa touto otázkou zaoberá na dennej báze a osobne je otvorený každému riešeniu, ktoré by prinieslo úľavu štátnemu rozpočtu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Za zníženie dotácií o polovicu sa vyslovil vo štvrtok (25. 5.) šéf Rakúskeho inštitútu pre hospodársky výskum (WIFO) Gabriel Felbermayr. Tento krok by podľa neho podporil súťaž na trhu a celkovo by znížil cenovú hladinu.



Cenovú brzdu zaviedla rakúska vláda ako podporné opatrenie pre domácnosti, keď sa ceny elektriny po ruskom útoku na Ukrajinu znásobili. Na jej základe domácnosti dostávajú príspevok až 30 centov na prvých 2900 kilowatthodín (kWh) elektriny ročne. Cieľom je, aby jedna kWh stála 10 centov. Pokiaľ si ale dodávatelia účtujú za hodinu viac ako 40 centov, musia rozdiel doplatiť domácnosti. To isté platí pre spotrebu elektriny nad 2900 kWh.



Cena elektriny v Rakúsku medzičasom prudko klesla, hoci sa ešte nedostala na predkrízovú úroveň. Cenová brzda má platiť do polovice budúceho roka.