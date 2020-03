Rakúske aerolínie AUA nebudú lietať do 19. apríla

Viedeň/Schwechat 23. marca (TASR) - Rakúska letecká spoločnosť Austrian Airlines (AUA) zastaví letovú prevádzku až do 19. apríla. To je o tri týždne dlhšie, než plánovala.



Do 19. apríla zostanú všetky lietadlá na zemi, uviedla v pondelok dcérska spoločnosť Lufthansy. Naďalej však bude prevádzkovať lety, ktoré privážajú ľudí naspäť z cudziny.



AUA takisto do 19. apríla dala všetkých zamestnancov na skrátený pracovný úväzok. Zákazníci si môžu rezervované lety bezplatne prebookovať. Inak budú cestujúci, ktorí majú zabookovaný let do 19. apríla, pokiaľ to bude možné prebookovaní na inú linku.