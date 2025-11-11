< sekcia Ekonomika
Rakúske banky zostávajú dobre kapitalizované
Odvetvie ťaží z vysokých ziskov za rok 2024, ktoré si banky vo veľkej miere ponechali ako rezervy.
Autor TASR
Viedeň 11. novembra (TASR) - Rakúske banky zostávajú napriek pomalému oživovaniu ekonomiky dobre kapitalizované. Odvetvie ťaží z vysokých ziskov za rok 2024, ktoré si banky vo veľkej miere ponechali ako rezervy, oznámila rakúska centrálna banka (OeNB), ktorá v utorok zverejnila svoju správu o finančnej stabilite. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
Vďaka silnému vlastnému kapitálu majú banky väčšiu voľnosť pri poskytovaní úverov. Dopyt po úveroch sa tak v prvej polovici roka 2025 mierne zotavil, najmä v oblasti financovania súkromnej bytovej výstavby. Úverovanie podnikov zostalo naopak utlmené. Celkovo podiel nesplácaných úverov v prvej polovici roka stagnoval na úrovni okolo troch percent. Miera je však výrazne vyššia pri financovaní komerčných nehnuteľností.
„Pretrvávajúce neistoty viedli k neochote investovať do kapitálových statkov a platobná neschopnosť v stavebníctve a sektore nehnuteľností negatívne ovplyvnila úverovú kvalitu bánk,“ uviedla centrálna banka v tlačovej správe.
Vzhľadom na nové európske predpisy o tvorbe rizikových rezerv možno v blízkej budúcnosti očakávať výrazný nárast potreby tvorby rezerv na straty z úverov, čo bude mať následne negatívny vplyv na zisky a vlastné imanie bánk, upozornila centrálna banka.
