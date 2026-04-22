Streda 22. apríl 2026
Rakúske banky zostávajú napriek geopolitickým rizikám stabilné

Problémom je však výrazný nárast nesplácaných úverov v segmente komerčných nehnuteľností.

Viedeň 22. apríla (TASR) - Rakúsky bankový sektor zostáva napriek geopolitickým rizikám stabilný, problémom je však výrazný nárast nesplácaných úverov v segmente komerčných nehnuteľností, uviedla v stredu rakúska centrálna banka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.

Centrálna banka vo svojej novej správe o finančných trhoch vyzvala komerčné banky, aby aktívne znižovali objem problémových úverov a zvýšili tvorbu opravných položiek. Od zvýšenia úrokových sadzieb v roku 2022 vzrástol podiel problémových úverov v sektore komerčných nehnuteľností na 8,3 %, zatiaľ čo v celom realitnom sektore zostal stabilný na úrovni troch percent. Najmä v oblasti komerčného bývania je v súčasnosti viac ako 14 % úverov problémových.

Stabilitu na druhej strane podporuje vysoká ziskovosť finančných inštitúcií. V roku 2025 dosiahli rakúske banky zisk v celkovej výške 11,8 miliardy eur, najmä vďaka veľkým domácim bankám a angažovanosti v strednej, východnej a juhovýchodnej Európe. Ukazovateľ jadrového kapitálu dosiahol podľa rakúskej centrálnej banky historicky najvyššiu úroveň 19 %.
