Rakúske organizácie vyzvali na odmietnutie dohody EÚ a Mercosuru

Viedeň 25. júna (TASR) - Environmentálne organizácie v Rakúsku vyzvali vládu, aby odmietla dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou (EÚ) a združením juhoamerických krajín Mercosur. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



„Dohoda medzi EÚ a Mercosurom je v rozpore s hlavnými cieľmi ochrany klímy a životného prostredia,“ uviedli v stredu organizácie Global 2000, Greenpeace, Fridays for Future, Aliancia za klimatickú spravodlivosť a ATTAC. Dohoda podporuje obchod s pesticídmi, spaľovňami a lacným mäsom, a tým ohrozuje biodiverzitu, klímu, poľnohospodárstvo a zdravie ľudí, dodali v spoločnom vyhlásení. Organizácie vyzvali vládu, aby sa riadila uznesením parlamentu z roku 2019, ktoré stanovuje, že Rakúsko má dohodu na úrovni EÚ vetovať.



EÚ v roku 2019 dosiahla dohodu so združením Mercosur (alebo Spoločný trh juhu - Mercado Común del Sur), do ktorého patria Brazília, Argentína, Paraguaj či Uruguaj. Dohodu však musia ratifikovať členské štáty európskeho bloku, pričom najmä Francúzsko ju odmieta pre obavy z ohrozenia svojho poľnohospodárskeho sektora. Nespokojnosť s dohodou vyjadrili aj ďalšie členské štáty vrátane Poľska a Talianska.