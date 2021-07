Rakúske firmy sa obávajú finančných dôsledkov pandemickej krízy

Viedeň 24. júla (TASR) - Hoci popredné ekonomické inštitúty predpovedajú rakúskemu hospodárstvu priaznivé vyhliadky, firmy naďalej výrazne pociťujú dôsledky pandemickej krízy. Približne 60 % podnikov očakáva pokles tržieb a takmer 38 % nižšiu likviditu. Tretina z nich upozorňuje na vplyv problémov s dodávkami na ich produkciu. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti marketmind pre Hospodársku komoru Rakúska (WKÖ) a štátnu inštitúciu Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws), na ktorom sa zúčastnilo 2660 firiem z rôznych odvetví.



Takmer každá druhá firma sa cíti krízou výrazne poznačená a len 11 % uviedlo, že nepociťuje žiadne dôsledky. Každá druhá spoločnosť sa obáva, že v dôsledku strát alebo znížených ziskov v nasledujúcich šiestich mesiacoch príde o časť vlastného kapitálu.



"Rámcové podmienky pre firemné financovanie sa v dôsledku krízy nepriaznivo vyvíjali," cituje agentúra APA z vyhlásenia WKÖ a aws. Najväčšie obavy majú podniky zo zhoršených možností na získanie úveru alebo na rozšírenie kontokorentného financovania. To ovplyvní aj ich investičné plány. Približne polovica podnikov znížila investičné objemy a presúva svoje plány. Zmenil sa aj spôsob financovania - kým bankové úvery a investície s pomocou hotovostného toku klesajú, stúplo financovanie prostredníctvom štátnej podpory.



Napriek tomu sú spoločnosti pripravené investovať. "V pandemickom roku 2020 investovala každá tretia firma a pre tento rok plánujú ešte väčšie investičné projekty," povedal generálny riaditeľ WKÖ Karlheinz Kopf. Hoci vlani chcelo viac investovať 40 % firiem, pre chýbajúce vlastné prostriedky a neisté ekonomické vyhliadky napokon boli projekty zrušené. Dôležitou podporou je investičná prémia. "Dôkazom toho, že podniky vidia dobré investičné vyhliadky, je 240.000 žiadostí o podporu," povedal riaditeľ aws Bernhard Sagmeister.



Výrazne pritom stúpnu investície do digitalizácie, ktorá vlani rýchlo napredovala a viac než tri štvrtiny firiem sa v tomto období aktívne zaoberajú touto otázkou. Za najväčšie výzvy považujú spoločnosti ochranu dát a kybernetickú bezpečnosť.