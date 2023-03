Rakúske firmy vlani znížili spotrebu energií

Viedeň 10. marca (TASR) – Väčšina rakúskych podnikov v uplynulom roku znížila spotrebu energií. Rakúska obchodná komora uviedla, že pokles spotreby v jej prieskume hlásilo 84 % z celkového počtu 105 oslovených firiem. Zhruba dve tretiny z nich dosiahli energetické úspory v rozpätí od päť do desať percent. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Časť úspor spoločnosti dosiahli presunutím výroby do zahraničia. Asi polovica oslovených podnikov dokázala aspoň sčasti nahradiť zemný plyn alternatívnymi zdrojmi, osobitne vykurovacími olejmi a elektrinou. Do budúcna firmy počítajú s rastúcim významom biomasy, vodíka a skvapalneného ropného plynu.



Prechod od zemného plynu k iným zdrojom energií je náročný, pretože je spojený s vysokými vstupnými nákladmi a legislatíva zatiaľ nie je dostatočne upravená. Navyše chýba potrebná infraštruktúra, upozornila rakúska hospodárska komora.