Rakúske maloobchody stratili počas lockdownu 4 miliardy eur

Viedeň 4. januára (TASR) - Tretí lockdown v Rakúsku sa predĺži o jeden týždeň do 24. januára aj pre maloobchod. Podľa informácií sektorového združenia Handelsverband predajne v tento jediný týždeň prídu až o jednu miliardu eur. Predstaviteľ Hospodárskej komory Rainer Trefelik preto požaduje štátnu pomoc.



Riaditeľ združenia Rainer Will hovorí o Jóbovej zvesti, pretože počas celého obdobia prišiel rakúsky maloobchod o tržby v celkovej výške takmer štyri miliardy eur. "Január je pre obchod tradične dôležitý mesiac, keďže obyvatelia po Vianociach využívajú peňažné dary a darčekové poukážky a vymieňajú tovar," cituje Willa agentúra APA. Minimálne dve tretiny stratených tržieb už maloobchod nebude schopný nahradiť a sezónny tovar sa stane prakticky nepredajným.



Trefelik situáciu označuje za "politický a stranícky pingpong" na chrbtoch firiem, pričom obchodníkom "pomaly dochádza dych". Podľa neho firmy potrebujú pre svoje plánovanie krátko- a strednodobé istoty. Navyše, nie sú jasné pravidlá pre štátnu podporu pre dodávateľské firmy.



Lockdown, ktorý trvá v Rakúsku takmer 3 týždne a začal sa tesne pred Vianocami, zasiahol predajcov v najdôležitejšom období roka. Handelsverband preto žiada ďalšiu štátnu podporu, v prvom rade musí padnúť strop náhrady tržieb vo výške 800.000 eur. Will požaduje, aby odškodné dostali obchodníci za celý tretí lockdown.



Obaja zástupcovia varujú pred štvrtým lockdownom, jednou z možností by podľa nich mohlo byť obmedzenie času zotrvania v predajni. Zároveň je potrebné vypracovať jasnú stratégiu očkovania zamestnancov predajní potravín, ktoré taktiež patria ku kritickej infraštruktúre. Handelsverband už o týchto otázkach rokuje s rakúskou vládou.