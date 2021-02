Rakúske Metro očakáva, že tretina gastroprevádzok sa už neotvorí

Viedeň/Düsseldorf 20. februára (TASR) - Rakúska dcéra nemeckej obchodnej siete Metro očakáva v dôsledku koronakrízy a opakujúcich sa lockdownov veľmi nepriaznivú situáciu v rakúskej gastronómii. "Vychádzame z predpokladu, že po skončení sa lockdownu sa 20 % až 30 % firiem viac neotvorí," cituje agentúra APA šéfa rakúskeho Metra Xaviera Plotitzu. Jedným zo signálov môže byť aj prepad jeho tržieb o 40 %.



"Najmä v novembri sa situácia vyostrila, my to však vydržíme," povedal Plotitza pre denník Kurier na tému činnosti Metra v Rakúsku. Obnovenie normálnej situácie neočakáva najbližšieho 1,5 roka. Podľa neho v tom najlepšom prípade sa situácia znormalizuje o 24 mesiacov, v tom najhoršom až o tri roky.



Zatiaľ nie je jasné, či Metro požiada o ďalšiu štátnu pomoc z podporných fondov pre koronakrízu. V súčasnosti majú dodávatelia gastronomických podnikov možnosť požiadať o náhradu výpadku tržieb, no podľa Plotitzu zrejme nepreukážu výpadok tržieb minimálne 50 %, ktorým je táto pomoc podmienená. "Máme aj iných klientov, nielen gastro," vysvetlil Plotitza. V Metre môžu nakupovať rôzni podnikatelia, možnosť umožniť nákupy aj súkromným však v Rakúsku na rozdiel od Nemecka neplánujú.



Metro Österreich má v súčasnosti 80 % zamestnancov v režime kurzarbeit a otváracie hodiny sa pre pandemické opatrenia skrátili z 22. hodiny na 19. hodinu. Napriek tomu spoločnosť stále hľadá 60 zamestnancov a 40 učňov.