Rakúske obchodné združenie žiada urýchlenie daňovej reformy

Viedeň 27. apríla (TASR) - Rakúske obchodné združenie Handelsverband vzhľadom na problémy spôsobené šírením nového koronavírusu požaduje urýchlenie daňovej reformy, ktorá je plánovaná na roky 2021 a 2022. "Urýchlenie daňovej reformy by vzhľadom na šírenie nového koronavírusu výrazne pomohlo domácim podnikom," píše prezident združenia Rainer Will v pondelkovom vyhlásení.



Okamžité zníženie daní z príjmu by mohlo podporiť dopyt v gastronómii, turistickom ruchu aj v oblasti služieb. Od 14. apríla sa totiž po mesiaci okrem obchodov so stavebninami a potrieb pre záhradkárov otvorili aj ostatné predajne s plochou menej než 400 štvorcových metrov. Will odhaduje, že prepad tržieb v porovnaní s obdobím pred krízou prevyšuje 50 %.



Od 2. mája môžu byť otvorené všetky obchody vrátane nákupných centier. Podľa združenia všetky predajne očakávajú v máji medziročný pokles tržieb o 30 % až 50 %.