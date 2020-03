Rakúske obchody sa sťažujú na nerovnocenné dôsledky opatrení

Viedeň 25. marca (TASR) - Rakúske špecializované obchody sa sťažujú na nerovnocenné dôsledky opatrení zamerané proti šíreniu koronavírusu. Všetky obchody, ktoré na rozdiel od potravín nepatria do kritickej infraštruktúry, sú zatvorené už druhý týždeň. To sa však netýka supermarketov, ktoré svoj sortiment nemuseli nijak výrazne obmedziť.



Veľké supermarkety môžu predávať nielen potraviny, ale aj úplne odlišné produkty, napríklad rastliny, nábytok, spotrebiče a podobne. Naproti tomu špecializované obchody sa musia snažiť prežiť len s pomocou online predaja. Hoci niektoré supermarkety skutočne obmedzili ponuku len na potraviny, ide skôr o výnimku.



Prezident obchodného združenia Handelsverband Rainer Will pozná tento problém zo stoviek telefonických hovorov. "Ide o veľmi citlivú tému. K tomu môžem povedať len to, že Handelsverband, ktorý zastupuje všetky obchodné spoločnosti, sa neustále snaží dosiahnuť u politikov objasnenie tejto veci," povedal pre agentúru APA.



Podľa neho vláda jasne zdôraznila, že obchody, ktoré patria ku kritickej infraštruktúre, "dostali úlohu zásobovať obyvateľstvo, a to stojí v popredí". Will zároveň podotkol, že "úplne chápe, že v dôsledku toho dochádza k deformácii hospodárskej súťaže".



Špecializovaný predaj čakajú ťažké časy. "Zo 43.000 obchodov, ktoré sú v Rakúsku, je obmedzeniami alebo zákazom vstupu na základe zákona o COVID-19 postihnutých zhruba 40.000. Aj zdravé firmy sa medzičasom nachádzajú na pokraji bankrotu," dodal Will.