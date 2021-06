Rakúske oceliarne Voestalpine sa za minulý rok vrátili k zisku

Viedeň 9. júna (TASR) - Rakúska oceliarska spoločnosť Voestalpine zaznamenala za skončený obchodný rok 2020/2021 návrat k čistému zisku, pričom výsledky prekonali očakávania. Prevádzkový zisk klesol, aj v tomto prípade bol však výsledok lepší, než sa čakalo.



Ako informoval server RTTNews, rakúsky výrobca špeciálnych ocelí oznámil za obchodný rok 2020/2021, ktorý sa skončil v marci, čistý zisk 31,7 milióna eur. Za predchádzajúci obchodný rok vykázala spoločnosť stratu 216,5 milióna eur.



Výsledok výrazne prekonal očakávania. Analytici oslovení agentúrou Reuters počítali s ďalšou stratou, a to na úrovni 56 miliónov eur.



Zisk pred úrokmi, daňami a odpismi (EBITDA) dosiahol 1,1 miliardy eur. V porovnaní s predchádzajúcim rokom to predstavuje pokles o 4 %, firma však prekonala vlastný predbežný odhad, ktorý vedenie zverejnilo v 1. kvartáli.



V súčasnom obchodnom roku 2021/2022 očakávajú oceliarne Voestalpine, ktoré sa špecializujú na finálne komponenty pre automobilový, letecký a železničný sektor, rast EBITDA. Spoločnosť predpokladá, že EBITDA sa bude pohybovať od 1,6 miliardy do 1,9 miliardy eur.