Rakúske odbory chcú opatrenia na zvýšenie zamestnanosti starších ľudí

Viedeň 28. júna (TASR) – Rakúska federácia odborových zväzov (ÖGB) a Komora zamestnancov (AK) požadujú zavedenie balíka opatrení na podporu zvýšenia zamestnanosti ľudí nad 60 rokov. Hlavným prvkom má byť systém bonusov a pokút, ktorý odmeňuje podniky za to, že zamestnávajú starších ľudí, a trestá ich, keď tak odmietajú urobiť. Zmeny sú podľa organizácií potrebné vzhľadom na demografický vývoj a zvyšujúci sa vek odchodu do dôchodku. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



„Tridsať percent stredných a väčších podnikov s najmenej 20 zamestnancami, t. j. 7400 podnikov, nezamestnáva ani jedného staršieho človeka, t. j. ani mužov, ani ženy nad 60 rokov,“ uviedol v piatok (27. 6.) na tlačovej konferencii vo Viedni Wolfgang Panhölzl, vedúci oddelenia sociálneho poistenia Viedenskej komory zamestnancov. Podľa AK a ÖGB podiel 60- až 64-ročných ľudí na celkovom počte zamestnancov v súčasnosti dosahuje 5 %. Úlohou je nájsť v tejto vekovej skupine v najbližších rokoch 100.000 zamestnancov, povedal Panhölzl.



Priemerný vek odchodu do dôchodku v Rakúsku sa od roku 2000 zvýšil u mužov z 58,5 na 62,4 roka a u žien z 56,8 na 60,4 roka. Podľa AK bolo v roku 2024 zamestnaných 22,8 % žien vo veku 60 až 64 rokov (76.000 z 340.000) a 45,6 % mužov (približne 150.000 z 330.000). Rakúska vláda si vo svojom programe stanovila ciel zamestnať do roku 2030 viac ako 100.000 ďalších ľudí v tejto vekovej skupine.