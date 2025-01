Rakúske odvetvové združenie IV očakáva skorú dohodu o novej vláde

Viedeň 9. januára (TASR) - Asociácia rakúskeho priemyslu (Industriellenvereinigung, IV) verí, že dohoda o vytvorení vlády medzi Slobodnou stranou Rakúska (FPÖ) a Rakúskou ľudovou stranou (ÖVP) bude uzavretá v najbližších štyroch až šiestich týždňoch. Zároveň je dôležité, aby nová vláda mala dôveryhodný program a potvrdila orientáciu na Európsku úniu (EÚ), vyhlásil vo štvrtok prezident odvetvového združenia Georg Knill. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Napriek všetkej "čiastočne oprávnenej kritike EÚ" zo strany FPÖ je členstvo pre Rakúsko nevyhnutné, povedal Knill. Otvorenosť voči svetu má pre otvorenú ekonomiku, ktorá každé šieste euro získava z exportu, zásadný význam, dodal. "Rakúsko žije z exportu, a to sa musí jasne odraziť aj v koaličnom programe novej vlády," zdôraznil šéf priemyselného združenia a pripomenul, že líder FPÖ Herbert Kickl mal vo vzťahu k EÚ mnohé problematické vyjadrenia. "Počkajme si na najbližšie dni a potom uvidíme," uzavrel Knill.



FPÖ vyhrala parlamentné voľby z 29. septembra 2024 so ziskom takmer 29 percent hlasov, nasledovaná ÖVP s vyše 26 percentami a sociálnymi demokratmi s vyše 20 percentami. Rakúsky prezident však zostavením novej vlády poveril vtedajšieho predsedu ľudovcov Nehammera, čo zdôvodnil tým, že všetky ostatné parlamentné strany odmietli so slobodnými spolupracovať.



Koaličné rozhovory medzi ÖVP, SPÖ a NEOS, ako aj medzi ÖVP a SPÖ však koncom minulého týždňa stroskotali a ľudovci v stredu (8. 1.) prijali ponuku predsedu FPÖ na rokovania o vytvorení vlády. Ľudovci už so slobodnými vládli v rokoch 2017 - 2019 pod vedením kancelára Sebastiana Kurza (ÖVP). Koalícia sa rozpadla po prepuknutí škandálu Ibizagate.