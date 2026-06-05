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Rakúske výrobné ceny vzrástli najvýraznejšie od februára 2023
Medzimesačne rakúske výrobné ceny v máji stúpli o 0,1 %. Ich medzimesačný rast sa tak spomalil po tom, ako sa v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu posilnili o 1,1 %.
Autor TASR
Viedeň 5. júna (TASR) - Výrobné ceny v Rakúsku sa v máji v porovnaní s rovnakým mesiacom minulého roka zvýšili o 6,9 %. Tempo ich medziročného rastu sa tak zrýchlilo z úrovne 6,7 % v predchádzajúcom mesiaci. Ich májový rast bol zároveň najsilnejší od februára 2023. Vyplýva to z údajov, ktoré v piatok zverejnil rakúsky štatistický úrad. TASR o tom informuje na základe správy portálu tradingeconomics.
Rast cien rakúskych výrobcov bol v máji predovšetkým výsledkom medziročného zdraženia plastov a kaučuku (53,1 %), kvapalných a plynných palív a súvisiacich produktov (44,9 %) a motorového benzínu (30,1 %). Nahor výrobné ceny posunulo aj zdraženie neželezných kovov (16,9 %), informačných a telekomunikačných zariadení (15,5 %), strojov a zariadení (11,7 %) a hodiniek a šperkov (11,4 %). Medziročne stúpli aj výrobné ceny pevných palív (10,5 %) a železa a ocele (10,1 %).
Medzimesačne rakúske výrobné ceny v máji stúpli o 0,1 %. Ich medzimesačný rast sa tak spomalil po tom, ako sa v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu posilnili o 1,1 %.
Rast cien rakúskych výrobcov bol v máji predovšetkým výsledkom medziročného zdraženia plastov a kaučuku (53,1 %), kvapalných a plynných palív a súvisiacich produktov (44,9 %) a motorového benzínu (30,1 %). Nahor výrobné ceny posunulo aj zdraženie neželezných kovov (16,9 %), informačných a telekomunikačných zariadení (15,5 %), strojov a zariadení (11,7 %) a hodiniek a šperkov (11,4 %). Medziročne stúpli aj výrobné ceny pevných palív (10,5 %) a železa a ocele (10,1 %).
Medzimesačne rakúske výrobné ceny v máji stúpli o 0,1 %. Ich medzimesačný rast sa tak spomalil po tom, ako sa v apríli oproti predchádzajúcemu mesiacu posilnili o 1,1 %.