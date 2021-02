Rakúske zdravotné poisťovne v roku 2020 prišli o 83 miliónov eur

Viedeň 18. februára (TASR) - Traja rakúski poskytovatelia zdravotného poistenia vlani zaznamenali stratu 83 miliónov eur, z čoho ÖGK vykázala stratu 32,4 milióna eur, Sociálna poisťovňa pre samostatne zárobkovo činné osoby a poľnohospodárov (SVS) 2,3 milióna eur a poisťovňa pre štátnych úradníkov a zamestnancov železníc BVAEB 48,5 milióna eur.



Zastrešovacie združenie Österreichische Sozialversicherung v tomto roku počíta so stratou až 339 miliónov eur, z čoho na ÖGK pripadne 193 miliónov eur a na BVAEB 161 miliónov eur. SVS by mohol tento rok ukončiť so ziskom 15 miliónov eur. Podľa prognózy by sa tieto straty mali v budúcom roku zvýšiť na 412,7 milióna eur a v roku 2023 na 640,2 milióna eur. Na ďalšie dva roky sa počíta so stratami až 701 miliónov eur (2024) a 771 miliónov eur (2025).



Predstaviteľ združenia Peter Lehner poukazuje na to, že minulý rok sa skončil oveľa lepšie, než sa pôvodne očakávalo. Kým ešte v auguste počítali poisťovne s celkovou stratou 558 miliónov eur, napokon dosiahol mínus iba 83 miliónov eur. Okrem toho je potrebné sa na túto stratu pozrieť z pohľadu hospodárenia v celkovom objeme zhruba 20 miliárd eur.



Významným dôvodom pre lepšiu vlaňajšiu bilanciu je pokles nákladov na plnenie. Poistenci v dôsledku pandémie menej často navštevovali lekárov, klesol počet operácií a liečebné či rehabilitačné pobyty boli takmer úplne zrušené. Lekárske výkony vlani klesli o 0,1 %, napríklad zubárske zákroky sa znížili o 2,5 % a výroba zubných náhrad o 4,8 %.



To je však zároveň príčinou výraznejšieho vzostupu strát v nadchádzajúcich rokoch, pretože tieto výpadky v lekárskej starostlivosti budú chcieť poistenci nahradiť. Združenie preto počíta s rastom výdavkov na lekárske výkony o 6,8 %.



Podľa agentúry APA však tieto prognózy nie sú nemenné, pretože aj v predchádzajúcich rokoch sa predpovedal horší výsledok, no napokon sa daný rok skončil lepšie. Navyše v dôsledku pandémie nie je možné presnejšie predpovedať výdavky ani príspevky poistencov.