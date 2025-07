Rakúskej ekonomike hrozí v dôsledku amerických ciel pokles o 0,2 %

Viedeň 31. júla (TASR) - Americké clá na tovar z Európskej únie (EÚ) budú mať na rakúsku ekonomiku mierne negatívny vplyv, oznámila vo štvrtok rakúska centrálna banka. Hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v dôsledku zvýšenia ciel v tomto roku môže klesnúť o 0,2 %, predpokladá banka vo svojej novej štúdii. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



Obzvlášť tvrdo by bolo podľa analýzy zasiahnuté Írsko s poklesom výkonu ekonomiky o 1,2 %. Dôvodom je silný vývoz farmaceutických výrobkov z tejto krajiny do USA. Z rovnakého dôvodu by boli nadpriemerne zasiahnuté aj Dánsko (- 0,4 %) a Belgicko (- 0,3 %). Európska únia (EÚ) ako celok by podľa centrálnej banky čelila poklesu o 0,2 %. Nové colné pravidlá USA v Rakúsku ohrozujú najmä farmaceutický priemysel, výrobu automobilov a ich komponentov, ako aj výrobu a spracovanie kovov.



V budúcnosti bude takmer na všetok tovar vyvážaný z EÚ do USA platiť jednotná colná sadzba vo výške 15 %. Zvýšená 50-percentná sadzba sa naďalej vzťahuje na výrobky z ocele a hliníka. Lietadlá, komponenty lietadiel, niektoré lieky, chemikálie, poľnohospodárske produkty, vzácne zeminy a zariadenia na výrobu čipov sú oslobodené od ciel.