Rakúskej obci Hallstatt chýbajú čínski turisti

Viedeň 22. apríla (TASR) - Do hornorakúskej obce Hallstatt, zaradenej na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, v súčasnosti prichádza veľa turistov, veľké skupiny z Číny však stále chýbajú. Čína aj Rakúsko už zrušili všetky obmedzenia zavedené počas pandémie nového koronavírusu, ktoré paralyzovali cestovný ruch. Zastúpenie turistov z ríše stredu, kde je lokalita mimoriadne obľúbená, je podľa predstaviteľov miestneho cestovného ruchu stále nízke. TASR o tom informuje na základe správy portálu orf.at.



Aj keď Číňania stále neprichádzajú, ulice v Hallstatte nie sú prázdne, uviedol Christian Schirlbauer, predstaviteľ turistického regiónu Dachstein-Salzkammergut. Po pandémii prichádza do oblasti veľa návštevníkov z Indie a veľmi dobre sú zastúpení aj hostia z Izraela, doplnil.



Zástupcovia turizmu veria, že skôr či neskôr sa vrátia aj Číňania a majú podozrenie, že mnohým z nich mohla počas pandémie skončiť platnosť cestovných pasov. Získanie nového dokladu v Číne trvá približne tri mesiace. Vzhľadom na to, že cestovné obmedzenia Peking zrušil až začiatkom roka, ďalší Číňania pravdepodobne do Hallstattu prídu až koncom leta alebo na jeseň.



Hallstatt, ležiaci pri Hallstattskom jazere v spolkovej krajine Horné Rakúsko, je považovaný za jednu z najvýznamnejších turistických atrakcií Rakúska. Do svetového kultúrneho dedičstva patrí spoločne s oblasťami Dachstein a Soľná komora (Salzkammergut). V Číne sa teší až takej popularite, že tam v roku 2012 postavili jeho vernú kópiu. Nachádza sa v meste Chuej-čou v provincii Kuang-tung na juhu krajiny.