Rakúski ekonómovia predpovedajú strednej a východnej Európe silný rast

Viedeň 1. júla (TASR) - Napriek nedávnym otrasom spôsobeným vojnou na Blízkom východe zostane hospodársky rast v strednej, vo východnej a v juhovýchodnej Európe pravdepodobne stabilný. Oznámil to v utorok Viedenský inštitút pre medzinárodné ekonomické štúdie (wiiw), ktorý vo svojej najnovšej letnej prognóze očakáva, že región bude naďalej rásť výrazne rýchlejšie ako eurozóna. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.



V prípade členov Európskej únie (EÚ) v regióne inštitút očakáva v tomto roku rast v priemere o 2,3 %, čo predstavuje revíziu smerom nadol o 0,2 percentuálneho bodu v porovnaní s predchádzajúcou prognózou. V roku 2026 by sa mal rast v členských štátoch EÚ zrýchliť na úroveň 2,8 %, čo je v súlade s jarným odhadom. V prípade eurozóny očakáva wiiw v roku 2025 rast len o 0,7 percenta.



Hospodársky vývoj vo východnej a v strednej Európe je nerovnomerný. „Zatiaľ čo Poľsko, Bulharsko, Chorvátsko a Litva pokračujú v silnom raste, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko budú musieť znížiť výdavky, aby dostali pod kontrolu svoje vysoké rozpočtové deficity, čo okrem iných faktorov bude tlmiť tamojší rast,“ uviedol Richard Grieveson, zástupca riaditeľa wiiw.



Letná prognóza vychádza z predpokladu, že „konflikt súvisiaci s iránskym jadrovým programom sa nebude ďalej stupňovať a neprerastie do regionálnej vojny, čo by výrazne zvýšilo ceny ropy“, dodal Grieveson s tým, že rast by mohla brzdiť aj colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.



Hlavnými ťahúňmi ekonomiky v regióne zostávajú súkromná spotreba a vysoké reálne mzdy. V Poľsku, ktoré je najväčším trhom v regióne, očakáva wiiw v rokoch 2025 a 2026 rast o 3,5 %. Aj Chorvátsko môže očakávať solídne tempo rastu o 2 % v tomto roku a 2,8 % v budúcom roku. V prípade Turecka experti predpovedajú rast o 3,4 % v roku 2025 a o 4 % v roku 2026.