Rakúski mliekari sa sťažujú na prudký prepad cien masla
Na výrobu 250 gramov masla je potrebných približne 4 až 5 litrov mlieka.
Autor TASR
Viedeň 13. decembra (TASR) - Mliekarenský priemysel v Rakúsku tvrdo zasiahol nečakane rýchly pokles cien masla. Zástupcovia odvetvia sa sťažujú, že maslo, ktoré supermarkety ponúkajú pod svojimi privátnymi značkami, počas niekoľkých mesiacov zlacnelo takmer o polovicu. Rakúska poľnohospodárska komora (Landwirtschaftskammer-Österreich, LK) spomenula ako príklad diskontný reťazec, ktorý od 11. decembra ponúka 250-gramové balenie domáceho masla za 1,29 eura. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Tieto výpredajové ceny sú priamym dôsledkom škodlivej diskusie o cenách,“ uviedol v piatok prezident LK Josef Moosbrugger. Ceny masla z domácich mliekarní sa zatiaľ neprepadli tak prudko ako ceny privátnych značiek. Ceny tlačia už mesiace nadol vyššia produkcia mlieka v Európe a tvrdá cenová konkurencia v Nemecku.
„Tento vývoj je dramatický a zbytočný,“ uviedol pre agentúru APA Johann Költringer, výkonný riaditeľ Rakúskeho mliekarenského zväzu (Milchverband Österreich, MVÖ). Prepad cien je veľmi neočakávaný a v tomto období roka sa nikdy predtým nevyskytol, dodal.
V Nemecku miestni giganti diskontného obchodu Aldi a Lidl súperia o to, kto ponúkne zákazníkom čo najnižšiu cenu masla. „Dúfame v zmysel pre zodpovednosť zo strany rakúskeho maloobchodného sektora,“ poznamenal šéf mliekarenského zväzu. „Táto masívna cenová vojna ničí úsilie o ochranu zvierat, rodinné farmy, pracovné miesta v súvisiacich odvetviach a v konečnom dôsledku aj regionálnu potravinovú bezpečnosť,“ kritizoval prezident poľnohospodárskej komory Moosbrugger.
Na výrobu 250 gramov masla je potrebných približne 4 až 5 litrov mlieka. Okrem toho sa musia pokryť náklady na chov zvierat, logistiku a spracovanie. Pekárne a výrobcovia potravín sú s nižšími cenami masla pred Vianocami spokojní. Či sa znížené ceny prejavia aj na citeľnom zlacnení pečiva, zatiaľ zostáva otázne, uviedla agentúra APA.
