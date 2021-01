Rakúski ochrancovia spotrebiteľov spúšťajú hromadnú žalobu

Viedeň 26. januára (TASR) - Rakúske Združenie pre ochranu spotrebiteľov (VSV) spúšťa hromadnú žalobu proti poskytovateľom investičného životného poistenia spojeného so zárukami. Poisťovne sporiteľov spočiatku nalákali klientov prísľubom kapitálovej a úrokovej záruky, no keď investičné fondy nedosahovali potrebné výsledky, záruky vypovedali.



VSV kritizuje, že poisťovne jednostranne vypovedali záruky a vyzvali sporiteľov, aby prijali iné fondy bez záruk. Klientov, ktorí tak neurobili, automaticky presunuli do takýchto fondov. "Ide o jednostrannú zmenu služby a poznámka, ktorá na to malým písmom poukazuje v poisťovacích podmienkach, je hrubo znevýhodňujúca a neplatná. Zmluvy sú neplatné," cituje z vyhlásenia združenia agentúra APA.



VSV v spolupráci s právnikom Robertom Hauptom spúšťa hromadnú žalobu, ktorej cieľom je vrátenie poistného (bez tzv. rizikového podielu) vrátane úrokov. "Zúčastniť sa môžu poistenci, ktorí majú ešte aktívne poistenie," ohlásil šéf VSV Peter Kolba.