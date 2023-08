Rakúski podnikatelia odmietajú povinné označovanie pôvodu potravín

Viedeň 19. augusta (TASR) - Rakúski podnikatelia v gastronómii napriek nedávnej kauze s pokazeným kuracím mäsom, ktoré spôsobilo 27 prípadov salmonelózy aj jedno úmrtie, naďalej odmietajú povinné označovanie pôvodu potravín. Prísnejšie kontroly dovozu a jednotné normy v oblasti chovu zvierat v celej Európskej únii (EÚ) by mali stačiť, uviedol v piatok (18. 8.) Mario Pulker, predseda sekcie gastronómie Rakúskej hospodárskej komory (WKO). TASR o tom informuje na základe správy APA.



Označovanie pôvodu potravín v rakúskych reštauráciách je v súčasnosti dobrovoľné a zavedenie tejto povinnosti by podľa predstaviteľa WKO prinieslo príliš veľa byrokracie. Pulker ďalej kritizoval príliš veľkú voľnosť, ktorú podľa neho EÚ poskytuje členským štátom, pokiaľ ide o dobré životné podmienky zvierat.



Súčasné pravidlá napríklad umožňujú chovať na jednom metri štvorcovom až 26 dospelých kurčiat. Rakúsko je v tejto oblasti oveľa prísnejšie a pre bežné chovy uplatňuje limit 18 kusov na meter štvorcový, zatiaľ čo v prípade ekologických je to len 13 kusov.



V záujme spotrebiteľa je potrebná štandardizácia, zdôraznil Pulker. Stav, keď má v EÚ jedna krajina povolenú vyššiu hustotu chovov ako druhá a navzájom si konkurujú, označil za neprijateľný.



Rakúske ministerstvo poľnohospodárstva tvrdí, že vláda lobuje v Bruseli za sprísnenie noriem na úroveň Rakúska. Krajina je však vo výrobe mäsa v rámci EÚ len malým hráčom a odpor veľkých producentov ako Poľsko a Nemecko je veľký.



Zdrojom salmonelovej nákazy, ktorá nedávno zasiahla viaceré európske krajiny, vrátane Rakúska, bolo kuracie mäso z Poľska používané na prípravu kebabov.