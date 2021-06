Rakúski zamestnávatelia očakávajú rast počtu pracovných miest

Viedeň 8. júna (TASR) - Rakúsky trh práce by sa mal čoskoro citeľne zotaviť. Ako vyplýva z aprílového prieskum spoločnosti ManpowerGroup medzi 529 rakúskymi zamestnávateľmi, firmy očakávajú v 3. kvartáli rastúce počty zamestnancov. Čistý výhľad nárastu o 10 % zodpovedá medzikvartálnemu zvýšeniu o 6 % a medziročnému o 14 %. Podľa prieskumu ide o najlepší výhľad za posledné dva roky.



S medzikvartálnym zvýšením počtu miest v 3. štvrťroku počíta 16 % zamestnávateľov, 2 % očakávajú pokles a 80 % predbežne nové miesta neotvorí. Po zohľadnení sezónnych vplyvov je čistý výhľad na zvýšenie zamestnanosti o 10 %.



Prieskum sa v apríli zameral na sedem sektorov. V nadchádzajúcom kvartáli očakávajú zamestnávatelia vyšší počet miest vo všetkých týchto sektoroch. Na prvom mieste je s 13 % stavebný sektor, nasledujú finančný a výrobný sektor s 11 %. Na konci rebríčka je veľkoobchod a maloobchod so zvýšením o tri percentá.



Výhľad pre všetky rakúske spolkové krajiny je taktiež pozitívny. Najvyšší nárast zamestnanosti o 14 % sa očakáva v Tirolsku, vo Vorarlbersku o 12 %, Štajersku a Dolnom Rakúsku o 11 %. Najslabší vývoj, len s tromi percentami, zrejme čaká Burgenland, čo je pokles aj v medziročnom porovnaní.



Veľké spoločnosti s najmenej 250 zamestnancami sú s očakávaním rastu zamestnanosti o 24 % výrazne optimistickejšie než malé podniky s najviac 10 pracovníkmi, ktoré sú so štyrmi percentami oveľa opatrnejšie.



"Výsledky barometra trhu práce pre 3. kvartál 2021 ukazujú pokračovanie pozitívneho trendu, ktorý nastúpil od posledného prieskumu v januári. Vidíme jasné signály zotavenia rakúskeho hospodárstva a s tým súvisiace priaznivé dôsledky na trh práce," cituje agentúra APA riaditeľa ManpowerGroup Österreich Christopha Trauttenberga.



Čoraz viac sa prejavuje aj nedostatok odbornej pracovnej sily. Až 71 % respondentov má problémy pri obsadení voľných miest, čo je v porovnaní s rokom 2018 zvýšenie o 5 %.



Práca z domu zostane aj po zotavení trhu práce zachovaná. Približne 25 % zamestnávateľov očakáva, že väčšina pracovníkov bude v nasledujúcich šiestich až 12 mesiacoch čiastočne pracovať z domu. Z prieskumu vyplýva, že 28 % nemá v súvislosti s homeoffice žiadne pochybnosti, kým 27 % pripúšťa možný dosah na firemnú kultúru.



Väčšina zamestnávateľov chce aj v budúcnosti pokračovať v pružnejšej organizácii pracovného času, 37 % opýtaných plánuje kombináciu homeoffice a práce v kancelárii, 54 % zvažuje pohyblivý pracovný čas s pružným začiatkom a koncom.