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Rakúsko a Nemecko žiadajú kontrolu nad operáciami TikToku v Európe
Wolfram Weimer, nemecký minister kultúry a médií, a Alexander Pröll, rakúsky štátny tajomník pre digitálne záležitosti, v spoločnom vyhlásení uviedli, že podporujú iniciatívu na europeizáciu TikToku.
Autor TASR
Berlín 18. novembra (TASR) - Nemecko a Rakúsko presadzujú, aby sa európske aktivity čínskej platformy na zdieľanie videí TikTok dostali pod európsku kontrolu. Predstavitelia oboch krajín v stredu oznámili, že chcú vytvoriť vlastnícku štruktúru pre európske operácie platformy, aby si zabezpečili kontrolu nad údajmi a algoritmami. Obľúbenú aplikáciu vlastní spoločnosť ByteDance so sídlom v Pekingu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Wolfram Weimer, nemecký minister kultúry a médií, a Alexander Pröll, rakúsky štátny tajomník pre digitálne záležitosti, v spoločnom vyhlásení uviedli, že podporujú „iniciatívu na europeizáciu TikToku“ a vyzvali ďalšie krajiny, aby sa k nim pridali. Tento krok prichádza po tom, ako sa USA so spoločnosťou ByteDance v januári dohodli na založení spoločného podniku s väčšinovým americkým vlastníctvom pre americké operácie platformy. Vo februári Weimer navrhol, aby sa európske operácie TikToku presunuli pod konzorcium európskych mediálnych spoločností.
Weimer a Pröll ako dôvody pre svoju iniciatívu uviedli obavy týkajúce sa ochrany údajov a vplyvu veľkých platforiem na verejnú mienku. Keďže TikTok vlastní čínska spoločnosť, zostáva podľa nich nejasné, do akej miery by vláda v Pekingu mohla pristupovať k údajom európskych používateľov. Veľké platformy majú významný vplyv na to, aký obsah ľudia vidia a v akom rozsahu sa šíri prostredníctvom ich odporúčacích algoritmov. Európska vlastnícka štruktúra by tak mala umožniť kontrolu nielen nad údajmi používateľov, ale aj nad technologickou infraštruktúrou platformy.
Wolfram Weimer, nemecký minister kultúry a médií, a Alexander Pröll, rakúsky štátny tajomník pre digitálne záležitosti, v spoločnom vyhlásení uviedli, že podporujú „iniciatívu na europeizáciu TikToku“ a vyzvali ďalšie krajiny, aby sa k nim pridali. Tento krok prichádza po tom, ako sa USA so spoločnosťou ByteDance v januári dohodli na založení spoločného podniku s väčšinovým americkým vlastníctvom pre americké operácie platformy. Vo februári Weimer navrhol, aby sa európske operácie TikToku presunuli pod konzorcium európskych mediálnych spoločností.
Weimer a Pröll ako dôvody pre svoju iniciatívu uviedli obavy týkajúce sa ochrany údajov a vplyvu veľkých platforiem na verejnú mienku. Keďže TikTok vlastní čínska spoločnosť, zostáva podľa nich nejasné, do akej miery by vláda v Pekingu mohla pristupovať k údajom európskych používateľov. Veľké platformy majú významný vplyv na to, aký obsah ľudia vidia a v akom rozsahu sa šíri prostredníctvom ich odporúčacích algoritmov. Európska vlastnícka štruktúra by tak mala umožniť kontrolu nielen nad údajmi používateľov, ale aj nad technologickou infraštruktúrou platformy.