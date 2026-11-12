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Rakúsko a Taliansko budú spolupracovať na posilnení priemyslu v EÚ
Ministri sa ďalej vyslovili proti postupnému ukončeniu prideľovania bezplatných emisných kvót, kým sa nepreukáže účinnosť mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM).
Autor TASR
Rím 12. novembra (TASR) - Rakúsko a Taliansko budú užšie spolupracovať na posilnení európskeho priemyslu. Na tento účel rakúsky minister hospodárstva Wolfgang Hattmannsdorfer a jeho taliansky kolega Adolfo Urso podpísali vo štvrtok v Ríme spoločnú deklaráciu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
„Rakúsko a Taliansko veľmi často zdieľajú rovnaké názory na hospodárske a priemyselné otázky a na úrovni EÚ vystupujeme spoločne ako silný hlas v prospech hospodárstva a priemyslu,“ povedal Hattmannsdorfer. Európsky priemysel čelí konkurenčným nevýhodám, ktoré možno prekonať len spoločným úsilím, poznamenal. Obe krajiny sa dohodli na štyroch kľúčových požiadavkách týkajúcich sa nastavenia priemyselnej politiky v EÚ.
Európske dotácie by konkrétne mali vo väčšej miere prispievať k rozvoju výroby v Európe. Pri zadávaní verejných zákaziek by sa mali brať do úvahy aj spoľahlivé partnerské krajiny. Navrhovaný „zákon o priemyselnom akcelerátore“ v EÚ by mal zefektívniť schvaľovacie procesy a zabrániť vzniku dodatočnej byrokracie. EÚ by sa mala tiež zaoberať vysokými cenami energií a zabezpečiť, aby systém obchodovania s emisiami (ETS) viac zohľadňoval potreby priemyslu.
Ministri sa ďalej vyslovili proti postupnému ukončeniu prideľovania bezplatných emisných kvót, kým sa nepreukáže účinnosť mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM).
„Rakúsko a Taliansko veľmi často zdieľajú rovnaké názory na hospodárske a priemyselné otázky a na úrovni EÚ vystupujeme spoločne ako silný hlas v prospech hospodárstva a priemyslu,“ povedal Hattmannsdorfer. Európsky priemysel čelí konkurenčným nevýhodám, ktoré možno prekonať len spoločným úsilím, poznamenal. Obe krajiny sa dohodli na štyroch kľúčových požiadavkách týkajúcich sa nastavenia priemyselnej politiky v EÚ.
Európske dotácie by konkrétne mali vo väčšej miere prispievať k rozvoju výroby v Európe. Pri zadávaní verejných zákaziek by sa mali brať do úvahy aj spoľahlivé partnerské krajiny. Navrhovaný „zákon o priemyselnom akcelerátore“ v EÚ by mal zefektívniť schvaľovacie procesy a zabrániť vzniku dodatočnej byrokracie. EÚ by sa mala tiež zaoberať vysokými cenami energií a zabezpečiť, aby systém obchodovania s emisiami (ETS) viac zohľadňoval potreby priemyslu.
Ministri sa ďalej vyslovili proti postupnému ukončeniu prideľovania bezplatných emisných kvót, kým sa nepreukáže účinnosť mechanizmu kompenzácie uhlíka na hraniciach (CBAM).