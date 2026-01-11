< sekcia Ekonomika
Rakúsko bude vyplácať príspevky na opravu elektrických zariadení
Na rozdiel od ukončenej iniciatívy sa po novom nebude podporovať oprava bicyklov vrátane elektrických, mobilných telefónov a zábavnej elektroniky.
Autor TASR
Viedeň 11. januára (TASR) - Rakúske domácnosti budú môcť od pondelka (12. 1.) žiadať štátny príspevok na opravu elektrických a elektronických zariadení. Program pod názvom „Prémia za záchranu zariadenia“ (Geräte-Retter-Prämie) sa zameriava napríklad na práčky, chladničky, kávovary alebo vysávače. Okrem toho štát podporí aj zariadenia pre ošetrovanie chorých, akými sú invalidné vozíky, polohovateľné postele a dýchacie prístroje. TASR o tom informuje na základe správy agentúry APA.
K dispozícii je približne 1500 partnerských opravárenských firiem, uviedol v nedeľu minister životného prostredia Norbert Totschnig. Podpora predstavuje 50 % nákladov na opravu, maximálne vo výške 130 eur. Kalkulácie nákladov štát podporí sumou do výšky 30 eur. Príspevky sa budú vyplácať digitálne prostredníctvom osobitne internetovej stránky.
Predchodcom nového programu bol do mája minulého roka tzv. bonus za opravu. Na rozdiel od ukončenej iniciatívy sa po novom nebude podporovať oprava bicyklov vrátane elektrických, mobilných telefónov a zábavnej elektroniky.
