Rakúsko chce, aby balík na zotavenie ekonomiky pomohol najchudobnejším

Viedeň 12. júla (TASR) - Rakúsko, ktoré patrí do takzvanej štvorice šetrných krajín, žiada, aby z plánovaného balíka na zotavenie EÚ z koronakrízy sa väčší podiel poskytol najchudobnejším krajinám Európskej únie. Uviedol to rakúsky kancelár Sebastian Kurz.



Krajiny známe ako "štvorica šetrných", okrem Rakúska ešte Holandsko, Dánsko a Švédsko, patria k najväčším čistým prispievateľom do rozpočtu EÚ a dlhodobo nesúhlasia s príliš vysokými výdavkami. Čo sa týka balíka na zotavenie ekonomiky EÚ z koronakrízy v hodnote 750 miliárd eur, podľa týchto krajín by balík mal zahrnovať najmä úvery, nie granty.



Európska komisia však navrhuje, aby balík tvorili z dvoch tretín práve granty. Očakáva sa, že detaily budú známe na mimoriadnom samite, ktorý sa uskutoční 17. a 18. júla. Kurz v tejto súvislosti uviedol, že granty ako také už neodmieta, chce však rokovať o tom, aký podiel budú mať na celkovom objeme balíka.



Navyše, nesúhlasí ani so súčasným plánom Bruselu na rozdelenie financií medzi jednotlivé krajiny. "Na základe plánu Bruselu by mali z tohto balíka najviac získať Taliansko, Španielsko alebo Poľsko," povedal Kurz v rozhovore pre nemecký nedeľník Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung.



"V Európskej únii však máme omnoho chudobnejšie krajiny," dodal s tým, že ak to má byť spravodlivé, potom by pomoc mala smerovať práve k tým najchudobnejším. Konkrétne štáty však nemenoval. Ako uviedla agentúra Reuters, podľa údajov štatistického úradu Európskej únie Eurostat sú z pohľadu HDP na obyvateľa najchudobnejšími krajinami Lotyšsko, Rumunsko, Grécko, Chorvátsko a Bulharsko.



Kurz dodal, že namiesto zohľadňovania miery nezamestnanosti od roku 2015 pri rozhodovaní o objeme financií pre jednotlivé krajiny by sa do úvahy mali radšej brať iné kritériá, napríklad v akom rozsahu klesla ekonomika v dôsledku pandémie. Navyše, Kurz požaduje aj stanovenie jasných podmienok pri poskytovaní finančnej pomoci. "Stanovenie podmienok je dôležité, aby sa peniaze nepoužili výhradne na zaplátanie dier v rozpočtoch," povedal rakúsky kancelár. Ako dodal, peniaze by napríklad mali smerovať do ekologizácie ekonomiky, digitalizácie či podpory reforiem.